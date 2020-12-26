В Житомире перевернулась автоцистерна с газом, эвакуировали людей
Водитель газовоза не справился с управлением и столкнулся с троллейбусной электроопорой.
В Житомире водитель газовоза не справился с управлением, столкнулся с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Жертв и пострадавших нет. Цистерна повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - говорится в сообщении.
Работники Нацполиции перекрыли движение и эвакуировали 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.
Для ликвидации последствий ДТП привлекли 15 спасателей.
Напомним, в Житомирской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с ограждением моста, перевернулся на крышу и завис над пропастью.
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