В Житомире перевернулась автоцистерна с газом, эвакуировали людей

Водитель газовоза не справился с управлением и столкнулся с троллейбусной электроопорой.

В Житомире водитель газовоза не справился с управлением, столкнулся с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Жертв и пострадавших нет. Цистерна повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Работники Нацполиции перекрыли движение и эвакуировали 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

Фото: ГСЧС

Для ликвидации последствий ДТП привлекли 15 спасателей.

Фото: ГСЧС

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