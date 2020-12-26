В Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мост

Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с ограждением моста, перевернулся на крышу и завис над пропастью.

В Житомирской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с ограждением моста, перевернулся на крышу и завис над пропастью.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Водитель и один из пассажиров сумели самостоятельно выбраться из транспортного средства, а еще один пассажир (2003 г. р.) упал под мост с высоты около 7 м.

"Спасатели вместе с медиками спустились к нему и, после оказания первой неотложной помощи, положили травмированного на носилки и транспортировали его к «карете» скорой помощи", - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу г. Радомышль с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, вчера в Житомире спасатели помогали вытаскивать автомобиль скорой помощи с бездорожья.

Напомним, Бродовский районный суд Львовской области приговорил местного священника к трем годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых, один из автомобилей от удара слетел в кювет.