В Житомирской области автомобиль завис над пропастью, пассажир упал под мост
Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с ограждением моста, перевернулся на крышу и завис над пропастью.
В Житомирской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с ограждением моста, перевернулся на крышу и завис над пропастью.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Водитель и один из пассажиров сумели самостоятельно выбраться из транспортного средства, а еще один пассажир (2003 г. р.) упал под мост с высоты около 7 м.
"Спасатели вместе с медиками спустились к нему и, после оказания первой неотложной помощи, положили травмированного на носилки и транспортировали его к «карете» скорой помощи", - говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали в центральную районную больницу г. Радомышль с травмами различной степени тяжести.
Кроме того, вчера в Житомире спасатели помогали вытаскивать автомобиль скорой помощи с бездорожья.
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