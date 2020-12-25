На Киевщине грузовик перевернулся посреди трассы, движение временно заблокировано

В Киевской области на автодороге М-03 Киев - Харьков перевернулся грузовик, движение временно заблокировано.

ДТП произошло в Борисполе на 55 км автодороги в направлении Харькова, сообщили в Facebook Патрульной полиции Киевской области.

"Полицейские занимаются регулированием движения. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречный полосе", - добавили в полиции.

О наличии пострадавших правоохранители не сообщили.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Работники полиции попросили по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Напомним, что 30 ноября в 13:14 вблизи с. Лалово Мукачевского района Закарпатской области на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

В аварии погибли трое взрослых и двое детей.