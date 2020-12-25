Subaru разрабатывает электрический кроссовер в стиле Forester

Компания Subaru планирует разработать и выпустить на рынок электрический кроссовер, сравнимый по размерам с Subaru Forester. Он дебютирует в 2021 году.

Это будет первый электромобиль в модельной линейке Subaru. Ранее этот автопроизводитель из «зеленых» машин выпускал только гибриды.

Первый в истории Subaru электромобиль по своим размерам будет таким же, как и Subaru Forester с двигателем внутреннего сгорания. Его построят на новой электрической платформе e-TNGA, которая, кстати, создана вместе инженерами Subaru и Toyota.

Платформа e-TNGA спроектирована таким образом, чтобы её можно было легко адаптировать для автомобилей разной длины. На ней можно делать переднеприводные, заднеприводные и полноприводные автомобили, то есть электромоторы можно устанавливать на обе оси. Кроме того, батареи могут быть разных размеров.

Японские журналисты утверждают, что эта новинка будет называться Evoltis. Но давайте не спешить с выводами, ведь официально еще ничего не известно.

Первый электромобиль в истории Subaru дебютирует в 2021 году. Это не значит, что его сразу начнут продавать. Японцы говорят, что он появится в продаже в «первой половине этого десятилетия».

Ранее стало известно, что Subaru готовится выпустить на рынок обновленный кроссовер Subaru Forester. Фотошпионы уже заметили его во время дорожных тестов.