В Украине начались продажи новой Hyundai Elantra

Компания Hyundai начала продавать в Украине Hyundai Elantra нового, седьмого, поколения. В базовой комплектации она стоит от 551 500 грн.

В Украине начались продажи новой Hyundai Elantra

Новая Hyundai Elantra стала длинней на 55 мм и на 25 мм шире, чем модель шестого поколения. При этом у нее колесная база увеличилась на 20 мм – до 2720 мм. В дизайне кузова тоже произошли серьезные изменения. Форма машины стала более обтекаемой со скошенной линией крыши.

Украинцам эту новинку предлагают в четырех комплектациях с 1,6 л и 2,0 л бензиновыми двигателями, которые работают вместе с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

В базовой комплектации есть кондиционер, электропривод и обогрев зеркал заднего вида, датчик давления в шинах, панель приборов Super Vision с 4,2-дюмовым дисплеем и другое.

В Украине начались продажи новой Hyundai Elantra

В комплектации Hyundai Elantra Comfort есть климат-контроль, датчик дождя, камера заднего вида, подогревом руля и передних сидений, светодиодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые легкосплавные колесные диски и др. Стоит такая комплектация от 608 500 грн.

Другие две комплектации (Style и Premium) имеют больше оборудования и дополнительных элементов внешней и внутренней отделки. При этом у Style 16-дюмовые легкосплавные колесные диски, а у Premium – 17-дюймовые. Цена Style составляет от 720 500 грн, а Premium - от 814 600 грн.

В Украине начались продажи новой Hyundai Elantra

Ранее компания Hyundai начала тестировать на дорогах общего пользования в Южной Корее новый компактный кроссовер. Это будет самый недорогой кроссовер в её модельной линейке.


Максимов Віталій, Тудей

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