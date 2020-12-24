"Мотор Сич" провела летные испытания лопастей для тяжелых вертолетов

Лопасти для них производили ранее только США, РоSSия и Китай.

Сегодня на летно-испытательном комплексе АО "Мотор Сич" начались летные испытания композитных лопастей для вертолетов Ми-8 и металлических - для Ми-24 украинского производства.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Это значимое событие для Украины, ведь она вошла в пятерку государств мира, производящих лопасти для тяжелых вертолетов! А это значит, мы имеем новые возможности для украинской армейской авиации и перспективы для развития экспортных рынков", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

"Это очень символично для независимости нашей страны, и это очень патриотично, что мы производим наши современные украинские лопасти, которые ранее покупали только в РоSSии. Сегодня были испытания вертолетов, они впервые полетели на украинских лопастях", - сказал президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Как уточнило местное издание sky.zp.ua, с созданием лопастей "Мотор Сич" смогла завершить полный цикл изготовления вертолетов. Всего планируется запустить в серийное производство около 60 комплектов лопастей в год, а в 2021 году в ходе пилотного проекта - 20.

"Каждый комплект лопастей производится под определенную весовую характеристику вертолетов. Мы говорим сегодня преимущественно о тяжелых вертолетах. Лопасти для них производили ранее только США , РоSSия и Китай . Сектор тяжелых вертолетов занимает 17% от общего количества выпускаемых вертолетов, и это достаточно большой показатель", - приводит издание слова президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, все вертолеты Ми-24, а это четыре бригады армейской авиации, ожидают этих лопастей.

Государственные испытания запланированы на 2021 год - оценку выполнит Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники, а также Минобороны, после чего будет принято решение о серийном производстве.

Представители предприятия отметили, что параллельно работают над созданием легких вертолетов, созданных преимущественно из композитных материалов, полностью с украинскими комплектующими.