Зеленский анонсировал открытие 1400-километровой дороги от Стрыя до границы с РоSSией

Фактически речь идет об объединении дороги М-12 (Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка) и М-04 (Знаменка - Луганск - Изварино).

В 2021 году в рамках программы "Большое строительство" планируется открытие самой длинной трассы в стране М-30 - от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Фактически речь идет об объединении дороги М-12 (Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка) и М-04 (Знаменка - Луганск - Изварино).

Фото: president.gov.ua

"Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая длинная дорога в Украине - 1400 километров. Она будет идти из Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги - на временно оккупированной части Луганской области", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что часть трассы была восстановлена в 2020 году, остальные будут восстанавливать в следующем. По его словам, даже без учета 200 км на временно оккупированной территории эта трасса - все равно самая длинная в Украине.

По его словам, сейчас в Украине самая большая по протяженности дорога составляет 800 км.

Владимир Зеленский также отметил, что в 2020-м построены все 238 километров дорог государственного значения в Запорожской области, которые были запланированы в этом году. В следующем году хотят построить 300 км дорог, и "это почти полностью закроет все государственные магистрали в Запорожской области".

Кирилл Тимошенко отметил, что в следующем году в Украине продолжится строительство мостов в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Как сообщалось, сегодня в Запорожье при участии президента Владимира Зеленского открыт первый проезд Запорожского моста через Днепр, который начали строить 16 лет назад.

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