На видео показали масштабное ДТП с участием 66 автомобилей

Несколько дней назад на многие районы США обрушился сильный снегопад, который привел к масштабным ДТП. Одна из таких аварий, с участием 66 автомобилей, произошла в Пенсильвании. На одном из YouTube-каналов разместили видео, показывающее эту масштабную аварию.

Если быть более точным, то на видео показан не сам момент аварии, а её последствия.

В снежном плену оказалось 55 грузовых и 11 легковых автомобилей. Почти все они получили повреждения. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Два человека погибли, а ещё несколько человек получили травмы разной степени тяжести.

Из-за масштабного ДТП шоссе I-80 было закрыто почти целые сутки, так долго ликвидировали его последствия.



Обратите внимание, что на дороге, где произошла авария, слой снега небольшой. В некоторых американских штатах высота снежного покрова была более 1 метра.

Ранее в Украине патрульная полиция дала автомобилистам несколько советов, как не попасть в дорожно-транспортное происшествие на зимних дорогах.