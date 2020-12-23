Кабмин установил стоимость проезда по платным дорогам

Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.

Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 23 декабря.

Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.

Фото: telegram-канал Алексея Гончаренко

Сейчас в Украине нет платных дорог. В будущем платной может стать еще не построенная 84-километровая дорога Львов - Краковец во Львовской области. Также платной может быть новая Киевская окружная дорога, проект которой представили летом 2020 года.

В прошлом году глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков заявил, что первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года.