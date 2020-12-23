В Днепре заметили спорткар с двумя моторами

В Днепре заметили спорткар, который оснащается двумя шестицилиндровыми двигателями. Их общая мощность составляет 1000 л.с., сообщает «ТопЖыр».

В Днепре заметили спорткар с двумя моторами

Этот уникальный автомобиль создали на базе американского Dodge Stealth, который выпускали в 1990-х годах. После доработок он стал длинней и шире чем Dodge Stealth.

Каждый из двигателей вращает свою ось. То есть перед нами полноприводный автомобиль.

На самом деле этот уникальный спорткар построили лет семь тому назад. Впервые его показали в 2013 году на Киевском международном автосалоне (когда-то это автошоу в нашей стране проводили ежегодно в мае).

В Днепре заметили спорткар с двумя моторами

Потом спорткар пытались продать за 35 000 долларов. Удалось или нет – не известно. Но фактом остается то, что этот двухмоторный автомобиль до сих пор ездит по украинским дорогам.

Ранее в Украине заметили «Ниву» с мотором на 1 200 л.с. Её доработали парни из польского ателье VTG Performance.


Максимов Віталій, Тудей

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