В Днепре заметили спорткар с двумя моторами

В Днепре заметили спорткар, который оснащается двумя шестицилиндровыми двигателями. Их общая мощность составляет 1000 л.с., сообщает «ТопЖыр».

Этот уникальный автомобиль создали на базе американского Dodge Stealth, который выпускали в 1990-х годах. После доработок он стал длинней и шире чем Dodge Stealth.

Каждый из двигателей вращает свою ось. То есть перед нами полноприводный автомобиль.

На самом деле этот уникальный спорткар построили лет семь тому назад. Впервые его показали в 2013 году на Киевском международном автосалоне (когда-то это автошоу в нашей стране проводили ежегодно в мае).

Потом спорткар пытались продать за 35 000 долларов. Удалось или нет – не известно. Но фактом остается то, что этот двухмоторный автомобиль до сих пор ездит по украинским дорогам.

Ранее в Украине заметили «Ниву» с мотором на 1 200 л.с. Её доработали парни из польского ателье VTG Performance.