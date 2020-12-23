Илон Маск признался, что Apple могла купить Tesla, но Тим Кук упустил эту возможность

Илон Маск признался, что Apple могла купить Tesla, но Тим Кук упустил эту возможность

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) признался на своей странице в Twitter, что во времена проблем с запуском массового производства электромобиля Model 3 он был готов продать Tesla компании Apple. Маск связался с её исполнительным директором Тимом Куком (Tim Cook), но тот отказался от встречи и обсуждения этого плана.

На фоне недавних слухов Маск продолжил откровенничать и рассказал довольно интересную историю о том, как совсем недавно Apple могла купить Tesla. Он отметил, что ещё три года назад стоимость Tesla составляла лишь 1/10 от её текущей рыночной цены. Сейчас Tesla является самым дорогим автопроизводителем в мире, но ещё в 2017 году компания стремительно теряла деньги и не производила электромобили в большом объёме. Именно в этот мрачный для компании момент Илон Маск пытался связаться с Тимом Куком и хотел предложить Apple поглотить Tesla. Однако руководитель Apple тогда отклонил предложение о встрече.

Потом, в 2018 году Маск признавался, что годом ранее компания находилась буквально в шаге от банкротства, поскольку все доступные средства были направлены на наращивание производства Model 3. Несмотря на огромное количество проблем автопроизводителю удалось выжить, выпустить на рынок кроссовер Model Y, а также анонсировать новый футуристический внедорожник Cybertruck.

На заявления Маска Apple и её глава никак не отреагировали.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Как указывает ресурс The Verge, в течение последних пяти лет Apple то и дело возвращалась к вопросу производства собственных электрических и самоуправляемых автомобилей, однако окончательное решение в пользу этой идеи компания из Купертино могла принять только на этой неделе. Одной из причин перемены мнения называется её технологический прогресс в разработке аккумуляторных батарей. По данным информационного издания Reuters, Apple смогла разработать новые литий-железофосфатные аккумуляторы, использующие уникальную «одноэлементную» конструкцию, предполагающую создание более крупных ячеек с более плотно упакованным активным материалом.

На своей странице в Twitter Илон Маск отметил, что Tesla уже использует железофосфатные аккумуляторы в некоторых своих моделях электромобилей со средним запасом хода, производящихся на её фабрике в Китае. Он также обратил внимание на то, что в последних слухах может содержаться ошибка, касающаяся «одноэлементной» конструкции аккумуляторов.

Strange, if true.
- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.
- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack?

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

По словам Маска, такая конфигурация показала свою непригодность, поскольку её максимальное выходное напряжение примерно в 100 раз ниже, чем у множественных аккумуляторных батарей, объединённых в единый блок. Именно такой подход сейчас использует Tesla в производстве аккумуляторов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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