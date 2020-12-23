Илон Маск признался, что Apple могла купить Tesla, но Тим Кук упустил эту возможность

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) признался на своей странице в Twitter , что во времена проблем с запуском массового производства электромобиля Model 3 он был готов продать Tesla компании Apple . Маск связался с её исполнительным директором Тимом Куком (Tim Cook), но тот отказался от встречи и обсуждения этого плана.

На фоне недавних слухов Маск продолжил откровенничать и рассказал довольно интересную историю о том, как совсем недавно Apple могла купить Tesla. Он отметил, что ещё три года назад стоимость Tesla составляла лишь 1/10 от её текущей рыночной цены. Сейчас Tesla является самым дорогим автопроизводителем в мире, но ещё в 2017 году компания стремительно теряла деньги и не производила электромобили в большом объёме. Именно в этот мрачный для компании момент Илон Маск пытался связаться с Тимом Куком и хотел предложить Apple поглотить Tesla. Однако руководитель Apple тогда отклонил предложение о встрече.

Потом, в 2018 году Маск признавался, что годом ранее компания находилась буквально в шаге от банкротства, поскольку все доступные средства были направлены на наращивание производства Model 3. Несмотря на огромное количество проблем автопроизводителю удалось выжить, выпустить на рынок кроссовер Model Y, а также анонсировать новый футуристический внедорожник Cybertruck.

На заявления Маска Apple и её глава никак не отреагировали.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Как указывает ресурс The Verge, в течение последних пяти лет Apple то и дело возвращалась к вопросу производства собственных электрических и самоуправляемых автомобилей, однако окончательное решение в пользу этой идеи компания из Купертино могла принять только на этой неделе. Одной из причин перемены мнения называется её технологический прогресс в разработке аккумуляторных батарей. По данным информационного издания Reuters, Apple смогла разработать новые литий-железофосфатные аккумуляторы, использующие уникальную «одноэлементную» конструкцию, предполагающую создание более крупных ячеек с более плотно упакованным активным материалом.

На своей странице в Twitter Илон Маск отметил, что Tesla уже использует железофосфатные аккумуляторы в некоторых своих моделях электромобилей со средним запасом хода, производящихся на её фабрике в Китае. Он также обратил внимание на то, что в последних слухах может содержаться ошибка, касающаяся «одноэлементной» конструкции аккумуляторов.

Strange, if true.

- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.

- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack? — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

По словам Маска, такая конфигурация показала свою непригодность, поскольку её максимальное выходное напряжение примерно в 100 раз ниже, чем у множественных аккумуляторных батарей, объединённых в единый блок. Именно такой подход сейчас использует Tesla в производстве аккумуляторов.



