Илон Маск признался, что Apple могла купить Tesla, но Тим Кук упустил эту возможность

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) признался на своей странице в Twitter , что во времена проблем с запуском массового производства электромобиля Model 3 он был готов продать Tesla компании Apple . Маск связался с её исполнительным директором Тимом Куком (Tim Cook), но тот отказался от встречи и обсуждения этого плана.

На фоне недавних слухов Маск продолжил откровенничать и рассказал довольно интересную историю о том, как совсем недавно Apple могла купить Tesla. Он отметил, что ещё три года назад стоимость Tesla составляла лишь 1/10 от её текущей рыночной цены. Сейчас Tesla является самым дорогим автопроизводителем в мире, но ещё в 2017 году компания стремительно теряла деньги и не производила электромобили в большом объёме. Именно в этот мрачный для компании момент Илон Маск пытался связаться с Тимом Куком и хотел предложить Apple поглотить Tesla. Однако руководитель Apple тогда отклонил предложение о встрече.

Потом, в 2018 году Маск признавался, что годом ранее компания находилась буквально в шаге от банкротства, поскольку все доступные средства были направлены на наращивание производства Model 3. Несмотря на огромное количество проблем автопроизводителю удалось выжить, выпустить на рынок кроссовер Model Y, а также анонсировать новый футуристический внедорожник Cybertruck.

На заявления Маска Apple и её глава никак не отреагировали.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

