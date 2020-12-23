Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: суд арестовал руководителя полетов Жука
Суд отправил подозреваемого под стражу без альтернативы внесения залога.
Печерский суд Киева арестовал руководителя полетов военной части А4104 Александра Жука, который является подозреваемым по делу об авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).
Отмечается, что суд отправил подозреваемого под стражу без альтернативы внесения залога.
"Руководителю полетов избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сегодня Печерский суд Киева арестовал на 60 суток командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова, которого подозревают в халатности и нарушении правил подготовки и полетов, повлекшем авиакатастрофу АН-26 в Харьковской области.
Напомним, что в авиакатастрофе близ Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.
Владимир Зеленский поручил временно приостановить полеты на всех Ан-26 в Украине до выяснения обстоятельств трагедии.
В конце октября правительственная комиссия назвала факторы, приведшие к катастрофе самолета с курсантами на Харьковщине. Главными причинами катастрофы названо отсутствие действенного контроля за выполнением полетов со стороны должностных лиц Национального университета воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточную профессиональную подготовку экипажа в чрезвычайных ситуациях.
18 декабря командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, а также руководителю полетов и командиру воинской части, утвердившему план полетов с нарушениями, объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на Харьковщине.