Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: суд арестовал руководителя полетов Жука

Суд отправил подозреваемого под стражу без альтернативы внесения залога.

Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: суд арестовал руководителя полетов Жука
Фото: ДСНС України

Печерский суд Киева арестовал руководителя полетов военной части А4104 Александра Жука, который является подозреваемым по делу об авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что суд отправил подозреваемого под стражу без альтернативы внесения залога.

"Руководителю полетов избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сегодня Печерский суд Киева арестовал на 60 суток командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова, которого подозревают в халатности и нарушении правил подготовки и полетов, повлекшем авиакатастрофу АН-26 в Харьковской области.

Напомним, что в авиакатастрофе близ Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

Владимир Зеленский поручил временно приостановить полеты на всех Ан-26 в Украине до выяснения обстоятельств трагедии.

В конце октября правительственная комиссия назвала факторы, приведшие к катастрофе самолета с курсантами на Харьковщине. Главными причинами катастрофы названо отсутствие действенного контроля за выполнением полетов со стороны должностных лиц Национального университета воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточную профессиональную подготовку экипажа в чрезвычайных ситуациях.

18 декабря командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, а также руководителю полетов и командиру воинской части, утвердившему план полетов с нарушениями, объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на Харьковщине.

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