Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor начал процедуру банкротства

Заявление на банкротство подано из-за роста задолженности и снижения продаж на фоне пандемии.

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor подал заявление о банкротстве. Просроченные долги компании достигают $285 млн (315,3 млрд вон).

Заявление на банкротство подано из-за роста задолженности и снижения продаж на фоне пандемии, пишет Yonhap.

Задолженность южнокорейской корпорации составляет 42% ее капитала. Около $90 млн (100 млрд вон) компания задолжала иностранным инвесторам, среди которых JP Morgan. Также у автопроизводителя есть задолженности перед южнокорейскими кредиторами, такими как Woori Bank и государственным Корейским банком развития, которые достигают $194 млн (215 млрд вон).

Теперь SsangYong предстоит пройти радикальные программы реструктуризации, включая массовые увольнения и замораживание продажи активов.

В рамках процедуры банкротства и реструктуризации компания будет освобождена от уплаты долгов, но обязана выплачивать зарплату сотрудникам и счета за коммунальные услуги.

75% SsangYong принадлежит индийской корпорации Mahindra&Mahindra.

Как сообщали, компания связи OneWeb, занимавшаяся запуском спутников, обанкротилась из-за коронавируса.