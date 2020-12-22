На первую партию электрических пикапов Hummer EV было оформлено более 10 тыс. предзаказов

Распроданный буквально за десять минут электрический пикап Hummer EV Edition 1 должен встать на конвейер к осени следующего года, и первые двенадцать месяцев GM будет работать на обслуживание предварительных заказов. В общении с дилерами американская корпорация пояснила, сколько же всего было получено заявок на поставку этого электромобиля.

На первую партию электрических пикапов Hummer EV было оформлено более 10 тыс. предзаказов

Источник изображения: Electrek

По данным Detroit Free Press, на встрече с дилерами руководство GM призналось, что на поставку Hummer EV в не самой дешёвой комплектации Edition 1 за $112 595 было принято более десяти тысяч заказов. В дальнейшем на рынок должны будут поступать более доступные версии пикапа с менее мощной силовой установкой, которая в дебютном варианте будет сочетать мощность в 1000 лошадиных сил с запасом хода 563 км. Чтобы удовлетворить имеющийся спрос на Hummer EV Edition 1, компании придётся работать целый год, поэтому она призналась дилерам, что задумывается об увеличении объёмов производства.

Примечательно, что вслед за электрическим пикапом Hummer EV в начале следующего года должна быть представлена версия с кузовом типа «универсал», а после этого GM рассчитывает вывести на рынок полностью электрический вариант пикапа Sierra. Спрос на машины с этим типом кузова традиционно высок в США, а взятый властями курс на борьбу за экологичность транспорта вынуждает ценителей классических компоновочных решений присматриваться к электрическим версиям привычных машин. Tesla свой Cybertruck с причудливым угловатым кузовом из панелей из нержавеющей стали обещает запустить в производство на строящемся в Техасе предприятии в конце следующего года. Первыми на рынок попадут версии с полным приводом, двумя или тремя электромоторами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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