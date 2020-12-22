Украинский автопром снизил производство на 35%

За 11 месяцев с начала года в Украине собрали всего 4,429 тысяч авто - падение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составляет 35%. Об этом говорится в статье ЭП .



Из этого количества больше всего было собрано легковых авто - 3,756 тысяч единиц, еще 628 приходится на автобусы и 45 - на коммерческие машины.



Отмечается, что до августа текущего года всю статистику легковых авто формировала крупноузловая сборка на заводе "Еврокар", который выпускает машины Skoda.



Однако в последний месяц лета о возобновлении производства легковых заявил "Запорожский автомобилестроительный завод", с конвейера которого до этого сходили только автобусы.



Несмотря на это, использование отечественных производственных мощностей в 2020 году, как и в 2019-м, не превысило 2% от своих возможностей.



"Более того, уже к концу года производство на ЗАЗе может снова остановиться. Как писала ЭП, "начало производства" в Запорожье на самом деле оказалось крупноузловой сборкой, призванной обойти запрет на ввоз авто из РоSSии. Группа нардепов уже направила депутатское обращение к премьеру Денису Шмыгалю о запрете импорта не только авто из РоSSии, но и их комплектующих, что сделает невозможным сборку машин на ЗАЗе и еще больше приблизит производство легковых машин в Украине к нулю", - говорится в материале.

