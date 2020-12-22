Apple действительно разрабатывает электрокар, но он увидит свет не раньше 2024 года

Компания Apple продолжает идти по пути разработки собственного электромобиля, в котором, как ожидается, будет реализована революционная технология аккумуляторных батарей, позволяющая значительно снизить стоимость элементов питания и увеличить запас хода. И хотя ходят слухи, что Apple представит свой электромобиль уже осенью следующего года, более вероятно, что это произойдёт только в 2024 году. Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Связанный с автомобилестроением проект Apple носит имя Project Titan и планомерно развивается с 2014 года. Источники информагентства, пожелавшие сохранить анонимность, говорят о том, что конечная цель Apple в этом сегменте состоит в том, чтобы создать полноценный серийный электромобиль для потребительского рынка, имеющий в том числе функцию автопилота. Отмечается, что центральное место в стратегии производителя iPhone отводится собственной технологии аккумуляторов, которая будет способствовать радикальному снижению стоимости элементов питания и увеличению запаса хода электромобиля.

Стоит отметить, что организовать производство электромобилей и наладить цепочки поставок необходимых для этого комплектующих будет непросто даже для Apple . Для сравнения, компании Tesla Илона Маска (Elon Musk) потребовалось 17 лет, прежде чем она стала стабильно приносящим прибыль автопроизводителем.

Также неизвестно, кто именно будет осуществлять сборку электромобилей под брендом Apple . Источник отмечает, что вызванные пандемией коронавируса трудности могут стать причиной того, что первый электромобиль Apple будет представлен только в 2025 году или позже. Предполагается, что в конструкции авто будут размещены несколько лидаров для сканирования окружающего пространства, в том числе и сенсор собственного производства.

Что касается аккумулятора, то Apple , по всей видимости, намерена задействовать уникальную «одноэлементную» конструкцию, предполагающая создание более крупных ячеек с более плотно упакованным активным материалом. Такой подход потенциально поможет увеличить показатель запаса хода будущего авто. Также отмечается, что разработчики рассматривают возможность использования литий-железо-фосфатных элементов питания, что сделает их более безопасными в использовании по сравнению с литийионными батареями.



