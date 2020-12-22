Apple действительно разрабатывает электрокар, но он увидит свет не раньше 2024 года

Apple действительно разрабатывает электрокар, но он увидит свет не раньше 2024 года

Компания Apple продолжает идти по пути разработки собственного электромобиля, в котором, как ожидается, будет реализована революционная технология аккумуляторных батарей, позволяющая значительно снизить стоимость элементов питания и увеличить запас хода. И хотя ходят слухи, что Apple представит свой электромобиль уже осенью следующего года, более вероятно, что это произойдёт только в 2024 году. Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Связанный с автомобилестроением проект Apple носит имя Project Titan и планомерно развивается с 2014 года. Источники информагентства, пожелавшие сохранить анонимность, говорят о том, что конечная цель Apple в этом сегменте состоит в том, чтобы создать полноценный серийный электромобиль для потребительского рынка, имеющий в том числе функцию автопилота. Отмечается, что центральное место в стратегии производителя iPhone отводится собственной технологии аккумуляторов, которая будет способствовать радикальному снижению стоимости элементов питания и увеличению запаса хода электромобиля.

Стоит отметить, что организовать производство электромобилей и наладить цепочки поставок необходимых для этого комплектующих будет непросто даже для Apple. Для сравнения, компании Tesla Илона Маска (Elon Musk) потребовалось 17 лет, прежде чем она стала стабильно приносящим прибыль автопроизводителем.

Также неизвестно, кто именно будет осуществлять сборку электромобилей под брендом Apple. Источник отмечает, что вызванные пандемией коронавируса трудности могут стать причиной того, что первый электромобиль Apple будет представлен только в 2025 году или позже. Предполагается, что в конструкции авто будут размещены несколько лидаров для сканирования окружающего пространства, в том числе и сенсор собственного производства.

Что касается аккумулятора, то Apple, по всей видимости, намерена задействовать уникальную «одноэлементную» конструкцию, предполагающая создание более крупных ячеек с более плотно упакованным активным материалом. Такой подход потенциально поможет увеличить показатель запаса хода будущего авто. Также отмечается, что разработчики рассматривают возможность использования литий-железо-фосфатных элементов питания, что сделает их более безопасными в использовании по сравнению с литийионными батареями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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