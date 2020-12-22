В Сети показали, как украинцы скрываются от камер видеофиксации

Некоторые украинские автомобилисты после того, как появились камеры автофиксации нарушений ПДД, начали разными способами «прятать» номера своих автомобилей. Для этого, в том числе, используют «номер-перевертыш».

При помощи «рамки-перевертыша» водитель, находясь за рулем, может всего за две секунды автоматически поменять один автомобильный номер на другой.

Такие рамки можно вполне легально использовать для именных номеров. Дело в том, что именные номерные таблички закрепляются за автомобилем как дополнительные. Основными являются знаки государственного образца. При этом основные номерные знаки должны всегда находиться в машине. Их нужно предъявлять по требованию полицейских.

Некоторые водители пользуются «рамками-перевертышами» для того, чтобы скрыть государственный номер от камер автофиксации.

На видео, размешенном в Сети, видно, как рамка работает на автомобиле Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что камеры автофиксации нарушений получили новую функцию. Теперь они регистрируют не только превышение скоростного режима, но и проезд по полосе движения общественного транспорта.