В Украину незаконно ввезли 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США - ГФС

В Украине правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при ввозе подержанных автомобилей из Европы и США. Об этом проинформировала Государственная фискальная служба.

В Украину незаконно ввезли 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США - ГФС

С 2018 года злоумышленники использовали реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров для незаконного импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости.

Они продавали автомобили физлицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

За два года таким образом злоумышленники продали более 130 тысяч автомобилей. Государству в связи с неуплатой налогов нанесен ущерб в 2 миллиарда гривен.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Следственные действия продолжаются.

Ранее полицейские задержали жителя Черкасс, который обманул покупателей б/у авто из США на 7 миллионов гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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