Украина арестовала более 30 судов, незаконно заходивших в оккупированный Крым

Нарушают украинское законодательство преимущественно судна под флагом РоSSии, иногда - Сирии, Египта и Ливана.

Прокуратура АР Крым установила 32 судна, незаконно заходивших в оккупированный Россией Крыма. На них наложили арест.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Теперь прокуратура планирует направить в украинское бюро Интерпола запрос для внесения этих судов в базу розыска, а также - направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи в аресте судов-нарушителей.

В прокуратуре напомнили, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированного полуострова.

"Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов. Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, других государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма: с 162 до 15 на данный момент", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что иностранные суда из ведущих морских держав в Крым не заходят. Нарушают законодательство преимущественно судна под флагом РоSSии, иногда - Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении.

Напомним, в мае суд повторно арестовал роSSийское судно, которое незаконно добывало песок в Крыму.