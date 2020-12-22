Акции Tesla подешевели на 6,49% после включения в индекс S&P 500

Состояние Илона Маска сократилось на $8,8 млрд - до $144,7 млрд.

Акции Tesla подешевели на 6,49% после включения в индекс S&P 500
Ілон Маск на презентації Tesla Model 3
Фото: focus.ua

Американская компания Tesla 21 декабря была включена в индекс S&P 500. В этот день ее акции подешевели на 6,49% - до $649,86 за акцию.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Таким образом, рыночная капитализация компании снизилась до $616 млрд.

Падение стоимости акций Tesla совпало с общим снижением фондового рынка на фоне усиления карантина и выявления в Великобритании нового штамма коронавируса.

Как пишет Wall Street Journal, для инвесторов Tesla снижение на 6,49% было небольшим, поскольку в этом году акции подорожали на 687% и установили рекорд в пятницу. Значительная часть этого роста произошла после того, как в прошлом месяце стало известно, что компанию включат в S&P 500.

По данным Forbes, в понедельник состояние Илона Маска, соучредителя и главы Tesla, сократилось на $8,8 млрд - до $144,7 млрд.

Напомним, индекс S&P 500 - фондовый индекс, в корзину которого включено 505 публичных компаний с наибольшей капитализацией, которые торгуются на фондовых биржах США.

В сентябре Маск потерял $16,3 млрд из-за падения акций Tesla. Падение произошло из-за невключения компании в расчет индекса S&P 500.

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