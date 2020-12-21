ГБО станет невыгодным - акциз на газ хотят поднять

В Украине могут уровнять ставки акциза на автогаз и бензин. В этом случае дополнительно оснащение автомобилей газобалонным оборудованием (ГБО) перестанет иметь экономический смысл.

За поднятие акциза на газ выступает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев в своем интервью “Сегодня” напомнил, что в Украине несколько последних лет идет дискуссия сторонников и противников одинаковых акцизных ставок для всех видов автомобильного топлива.

В качестве аргумента Гетманцев привел тот факт, что все автомобили ездят по одним и тем же дорогам. Поэтому автомобилисты должны одинаково платить за содержание, ремонт, и строительство новых дорог. Средства на эти цели идут, в том числе и от акциза на топливо. Получается, что владельцы бензиновых и дизельных машин платят больше, чем владельцы авто с ГБО.

При этом он согласился, что проблема имеет определенный социальный аспект, ведь ГБО на машины устанавливают из желания сэкономить. Поэтому в Верховной Раде продолжают обсуждать вопрос акцизов на все виды топлива.

Ранее эксперты рассказали про пять мифов о газоболонном оборудовании (ГБО), от которых уже пора отказаться.