В Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителям

Сегодня, 21 декабря, Кабмин утвердил новую Государственную программу безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года. Смертность в результате ДТП на дорогах должна снизиться за это время на 30%.

В частности, Государственная программа безопасности направлена на снижения уровня смертности из-за ДТП к 2024 году по сравнению с 2019 годом на 30%. К 2030 году снижение должно составить 50%.

В ближайшие годы власти Украины продолжать развивать инфраструктуру безопасности. Это современные кольцевые развязки, безопасные пешеходные переходы, площадки отдыха для водителей, демпферные системы, «фантомные» полицейские патрули, автоматические комплексы «Взвешивания в движении», автоматические камеры фиксации нарушений ПДД и другое.

В 2021 году на реализацию этой программы Правительство выделит 2,4 млрд гривен. На эти средства, в том числе, купят 125 новых камер автофиксации нарушений ПДД, а также «фантомы» и спецавтомобили для проверки полицией соблюдения скоростного режима и технического состояния автомобилей.

Ранее стало известно, что в 2021 году на украинских дорогах будут дежурить 200 «фантомных» полицейских патрулей. Они будут во время движения измерять скорость встречных и попутных машин.

Так же мы писали, что в Украине назвали самую опасную дорожную развязку - результат масштабной программы строительства автомобильных дорог президента.