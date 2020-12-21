В Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителям

Сегодня, 21 декабря, Кабмин утвердил новую Государственную программу безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года. Смертность в результате ДТП на дорогах должна снизиться за это время на 30%.

В Украине приняли новую программу безопасности дорожного движения: что ждать водителям

В частности, Государственная программа безопасности направлена на снижения уровня смертности из-за ДТП к 2024 году по сравнению с 2019 годом на 30%. К 2030 году снижение должно составить 50%.

В ближайшие годы власти Украины продолжать развивать инфраструктуру безопасности. Это современные кольцевые развязки, безопасные пешеходные переходы, площадки отдыха для водителей, демпферные системы, «фантомные» полицейские патрули, автоматические комплексы «Взвешивания в движении», автоматические камеры фиксации нарушений ПДД и другое.

В 2021 году на реализацию этой программы Правительство выделит 2,4 млрд гривен. На эти средства, в том числе, купят 125 новых камер автофиксации нарушений ПДД, а также «фантомы» и спецавтомобили для проверки полицией соблюдения скоростного режима и технического состояния автомобилей.

Ранее стало известно, что в 2021 году на украинских дорогах будут дежурить 200 «фантомных» полицейских патрулей. Они будут во время движения измерять скорость встречных и попутных машин.

Так же мы писали, что в Украине назвали самую опасную дорожную развязку - результат масштабной программы строительства автомобильных дорог президента.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новую Toyota AygoВ Сети показали новую Toyota Aygo
В Кривом Роге пассажир выстрелил в ногу таксисту, требовавшему 8 гривен за простойВ Кривом Роге пассажир выстрелил в ногу таксисту, требовавшему 8 гривен за простой
На новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещенияНа новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещения
За два года в Украине аннулировали лицензии 37 автошколЗа два года в Украине аннулировали лицензии 37 автошкол
В ДТП с пьяным водителем на Закарпатье: погиб капитан футбольной командыВ ДТП с пьяным водителем на Закарпатье: погиб капитан футбольной команды
Блок рекламы


Похожие новости
На трассе Днепр - Кривой Рог во время движения загорелся автобус с пассажирамиНа трассе Днепр - Кривой Рог во время движения загорелся автобус с пассажирами
За два года в Украине аннулировали лицензии 37 автошколЗа два года в Украине аннулировали лицензии 37 автошкол
В Сети показали новую Toyota AygoВ Сети показали новую Toyota Aygo
Почему водителям нужно обязательно снимать верхнюю одежду в автомобиле зимойПочему водителям нужно обязательно снимать верхнюю одежду в автомобиле зимой
Водителям блокируют банковские карты за неоплату штрафов по “письмам счастья“Водителям блокируют банковские карты за неоплату штрафов по “письмам счастья“
Volkswagen Tiguan - начались продажи в УкраинеVolkswagen Tiguan - начались продажи в Украине
В Украине ежедневно горит десяток машин: спасатели назвали причиныВ Украине ежедневно горит десяток машин: спасатели назвали причины
Техосмотр в Украине: полиция получила 30 автомобилейТехосмотр в Украине: полиция получила 30 автомобилей
Кроссовер Volkswagen T-Cross начали продавать в УкраинеКроссовер Volkswagen T-Cross начали продавать в Украине
Возвращение техосмотра в Украине: останавливать автомобили для проверки будут прямо на дорогахВозвращение техосмотра в Украине: останавливать автомобили для проверки будут прямо на дорогах
Последние новости
Подгружаем последние новости