На Львовщине священник получил три года тюрьмы за смертельное ДТП

Экспертиза показала, что в крови священника было 3,32 промилле алкоголя, что в 16 раз превышает норму.

На Львовщине священник получил три года тюрьмы за смертельное ДТП
Фото: runews.su

Бродовский районный суд Львовской области приговорил местного священника к трем годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает ZAXID.NET, настоятель церкви Святой великомученицы Параскевы в селе Берлин Василий Фитьо признан виновным по ч.2. ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть и тяжкие телесные повреждения). Состояние алкогольного опьянения священника стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

ДТП произошло вечером 22 августа 2020 года на дороге Броды-Берестечко возле села Шнырев на Львовщине. 29-летний священник Василий Фитьо в нетрезвом состоянии сел за руль своего автомобиля Hyundai Santa Fe. Перед поворотом водитель разогнался до скорости 120 км/ч, перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб 46-летний пассажир автомобиля, еще двое несовершеннолетних девушек получили травмы и были госпитализированы.

Экспертиза показала, что в крови священника было 3,32 промилле алкоголя, что в 16 раз превышает норму 0,2 промилле.

Водитель признался, что в тот день отдыхал на озере и пил водку, а две знакомые девушки попросили подвезти их домой. Он согласился, несмотря на алкогольное опьянение.

Несмотря на просьбы пострадавших в ДТП не наказывать священника и его раскаяние, судья Бродовского райсуда Ольга Бородийчук признала его виновным по ч.2. 286 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть и тяжкие телесные повреждения). Отягчающим обстоятельством суд назвал состояние алкогольного опьянения у водителя. Таким образом, Василию Фитьо назначили три года лишения свободы и забрали водительские права на год.

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