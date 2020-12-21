ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей

Предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен.

ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей
Фото: пресслужб ДФС

Государственная фискальная служба Украины разоблачила схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"На протяжении двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости", - говорится в сообщении.

Фигуранты продавали автомобили за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

В ГФС отметили, что в целом было реализовано более 130 тысяч транспортных средств.

"Таким образом, предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен", - добавил и.о. главы ГФС Дмитрий Сосинович.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале декабря на Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен. Для реализации схемы злоумышленник создал группы фиктивных ФЛП, через которых он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах.

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