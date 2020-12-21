ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей
Предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен.
Государственная фискальная служба Украины разоблачила схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
"На протяжении двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости", - говорится в сообщении.
Фигуранты продавали автомобили за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.
В ГФС отметили, что в целом было реализовано более 130 тысяч транспортных средств.
"Таким образом, предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен", - добавил и.о. главы ГФС Дмитрий Сосинович.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, в начале декабря на Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен. Для реализации схемы злоумышленник создал группы фиктивных ФЛП, через которых он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах.