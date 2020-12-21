ТОП-10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом

Эксперты назвали надежные автомобили, которые можно покупать даже с большим пробегом. Основой рейтинга стали исследования американских организаций Consumer Reports и J.D. Power, а также отчеты немецкой организации по техническому надзору TUV и немецкого автомобильного клуба ADAC.

Первое место по надежности занял кроссовер Subaru Forester, который выпускают с 1997 года. Большинство его владельцев не спешат с ним расставаться даже спустя десять лет эксплуатации. Надежные двигатели позволяют владельцам Forester без каких либо проблем проезжать более 500 тысяч километров.

Второе место в этом рейтинге занял субкомпактный вэн Ford Fusion, разработанный специально для Европы. Отличная немецкая сборка и надежные двигатели обеспечивают ему долгую жизнь. Можно спокойно покупать даже 15-летние экземпляры.

Третье место по надежности у Toyota Corolla. Седан девятого поколения, который появился в 2000-м году, вообще не ржавеет, а бензиновые двигатели спокойно ходят по несколько сотен тысяч километров.

На четвертом и пятом месте оказались две модели Audi. В частности, на четвертом месте по надежности компактное спортивное купе Audi TT первого поколения, которое выпускали с 1998 по 2005 год. Под капотом у него находится 1,8-литровый турбодвигатель. На пятом месте седан Audi A6 второго поколения, появившийся в 1994 году. Под капотом у него надежный двигатель V6.

В десятку самых надежных машин, которые можно покупать даже с большим пробегом, также попали Mercedes-Benz SLK, Toyota Camry, Toyota RAV4, Honda CR-V и Lexus RX.

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