В Англии появились камеры, следящие за соблюдением дистанции между автомобилями

В Украине камеры автофиксации нарушений ПДД могут выявлять автомобили, превышающие скорость и проезжающие по полосе движения общественного транспорта. В Европе у них функционал гораздо шире. В Великобритании появились даже первые камеры, следящие за соблюдением дистанции между автомобилями.

Госкомпания Highways England тестирует новую технологию на трассе M1 в графстве Нортгемптоншир. Новая камера за первые два месяца зарегистрировала более 26 тысяч нарушителей. 3 700 из них совершили повторное такое нарушение. Некоторые из водителей 12 раз попали в поле зрения камеры.

Пока нарушителей не штрафуют. Во время тестового режима им рассылают только предупреждения.

Камера фиксирует автомобили, которые движутся позади другой машины с интервалом менее двух секунд. То есть замеряется не дистанция, а временной промежуток. Так как для разных скоростей безопасное расстояние между транспортными средствами меняется, то такой подход вполне логичен.

Контролировать дистанцию между автомобилями власти Великобритании взялись потому, что на британских трассах каждое восьмое ДТП происходит из-за несоблюдения безопасной дистанции.