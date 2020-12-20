На момент возникновения пожара в салоне автобуса находилось 7 пассажиров и водитель.

Фото: ГСЧС

На трассе Днепр - Кривой Рог во время движения загорелся автобус с пассажирами.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Происшествие произошло сегодня, 20 декабря, в 07:40.

На момент возникновения пожара в салоне автобуса БАЗ-А079 "Эталон" находилось 7 пассажиров и водитель. До прибытия пожарно-спасательного подразделения все вышли самостоятельно из автобуса.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Спасатели установили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса.

Фото: ГСЧС

Огнем уничтожен автобус на площади 21 кв. м. Пожар локализован в 08:00 и ликвидирован в 8:10.

"К тушению возгорания привлечено 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления", - говорится в сообщении.