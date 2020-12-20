ДТП в Киеве с участием пьяного следователя полиции

В Киеве пьяный капитан полиции совершил ДТП на улице Косенко. Информацию о том, что произошло, опубликовали в Facebook " Киев оперативный". Инцидент произошел вчера, на праздник Николая, вечером.

"Будто и не Николай и даже не Николаевич, а так нажрался, что на пустой дороге на Косенко, 45, не удержал #Toyota (*********) и влетел в припаркованный #Mercedes, а потом еще и в забор ", - пишут в сообщении.

Впрочем, и на пустой улице такое может случиться. Поэтому мог бы виновник тихо-мирно, в сотрудничестве с полицейскими, оформить протокол и разойтись с владельцем автомобиля, которому нанес ущерб. Но пьяный мужчина начал, что называется, "качать права".

"Но нет - ему надо вот ко всем цепляться, рассказывать патрульным "а чего ты дабился, литьоха" и т.д. Такой чистый пацаненок с района", - пишут в публикации.

Кроме того, виновник ДТП категорически отказался от проверки на содержание алкоголя в крови: и на Драгере, и в лаборатории. Да еще при этом мужчина угрожал свидетелям и патрульным.

"Надеемся, сотрудники главного управления полиции, которые вот-вот должны приехать на место, вправят ему мозги. Еще может выяснят откуда у следователя такой автомобиль", - резюмировали журналисты " Киева оперативного".

А уже сегодня они рассказали на той же странице некоторые подробности о дерзком капитане полиции. Как выяснилось, мужчина работает "в органах" с 2015 года. Был следователем в Святошинском полицейском управлении. Однако в 2017 его оттуда уволили за пьяные ДТП, в которые не раз попадал полицейский. Уволенный следователь судился с руководством, впоследствии подавал апелляцию, однако восстановления на работе не добился.

Позже, каким-то непостижимым образом, он появился в должности участкового офицера в Соломенском управлении. А уже через год его перевели из участковых снова в следователи.

Немного также стало понятно и откуда у скромного украинского капитана полиции дорогие машины. Ранее он ездил на Mitsubishi Pajero, теперь вот на Toyota. Как выяснилось, в своих расследованиях правоохранитель специализируется на разоблачении конвертационных центров.

"Это и объясняет наличие у него немалых, как для следователя, денег", - отмечают в информации.

Напомним, в ДТП на Закарпатье пьяный водитель сбил насмерть капитана местной футбольной команды. Еще двое футболистов, которые возвращались с ним вечером с тренировки, получили тяжелые травмы.