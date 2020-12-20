Бельгия также запретила авиарейсы из Великобритании

Рейсы остановят с 21 декабря как минимум на сутки.

С завтрашнего числа, 21 декабря, Бельгия запретила как минимум на сутки авиарейсы из Великобритании, где обнаружили новый штамм ковида.

Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо пишет interfax.com.ua.

"Мы пока не имеем окончательного мнения", - заявил глава федерального правительства Бельгии.

Бельгийцы будут ждать вывода ученых.

Людей, приезжающих из Великобритании, будут тщательно проверять на выполнение карантинных мероприятий.

"Мы предоставим очень конкретную информацию всем, кто прибывает, о том, что мы от них ожидаем", - сказал Де Кроо.

Также временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. На всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль.

Ранее правительство Нидерландов запретило принимать самолеты из Великобритании из-за нового штамма коронавируса.

Великобритания усилила карантинные меры из-за обнаружения в стране нового типа ковида. В частности, в Лондоне и в некоторых районах Англии, которые теперь относятся к четвертому - наиболее жесткому - карантинному уровню, будут закрыты увеселительные заведения, парикмахерские и магазины, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости.

Также людям запрещено встречаться с кем-то, с кем они не живут вместе. В другой части страны, где действуют более мягкие карантинные правила, встречи с друзьями и родственниками будут разрешены только на один день.

По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, новый вариант коронавируса может быть на 70% больше заразным, чем старый. При этом нет никаких доказательств, что он является более опасным, а также что он будет более устойчивым к вакцинации.