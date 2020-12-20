Skoda Fabia в новом поколении останется универсалом

В Украине много любителей универсалов, поэтому для них у нас сегодня хорошая новость – Skoda Fabia нового, четвертого, поколения получит версию и в кузове Combi. Об этом в своем интервью немецкому журналу Auto Motor und Sport рассказал глава компании Томас Шефер.

Skoda Fabia в новом поколении останется универсалом

Без сомнения, для любителей универсалов это хорошая новость. Правда, есть один нюанс. Новая Skoda Fabia Combi появится только примерно через год, после начала продаж нового хэтчбека Fabia.

Хэтчбек Skoda Fabia четвертого поколения можно будет купить уже в 2021 году, а универсал – в 2023 году. До конца 2022 года покупателям будут предлагать универсал Fabia третьего поколения. То есть два поколения этой модели чехи будут выпускать и продавать одновременно.

Небольшой универсал Skoda Fabia будет уникальным в своем сегменте, по крайней мере, в Европе. Почему? Потому, что Renault, Seat, и даже Dacia уже отказались от серийного производство небольших универсалов.

Skoda Fabia в новом поколении останется универсалом

В Украине компактная семейная Skoda Fabia Combi в базовой комплектации с двигателем 1,0 TSI, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоит 451 769 гривен.

В «базе» есть система стабилизация ESC, центральный замок дверей, кондиционер, бортовой компьютер, противотуманные фары, радио «BLUES», стеклоподъемники впереди и сзади, то есть практически все, что нужно водителю.

Skoda Fabia в новом поколении останется универсалом

Напомним, ранее в Украине начались продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации ACTIVE она стоит 572 250 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали новую Toyota AygoВ Сети показали новую Toyota Aygo
На новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещенияНа новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещения
В Кривом Роге пассажир выстрелил в ногу таксисту, требовавшему 8 гривен за простойВ Кривом Роге пассажир выстрелил в ногу таксисту, требовавшему 8 гривен за простой
В ДТП с пьяным водителем на Закарпатье: погиб капитан футбольной командыВ ДТП с пьяным водителем на Закарпатье: погиб капитан футбольной команды
Украинские автосалоны будут штрафовать за нарушение масочного режимаУкраинские автосалоны будут штрафовать за нарушение масочного режима
Блок рекламы


Похожие новости
Skoda Octavia получит удлиненную версиюSkoda Octavia получит удлиненную версию
Skoda Fabia четвертого поколения останется универсаломSkoda Fabia четвертого поколения останется универсалом
Полицейские получат новые автомобили Skoda KodiaqПолицейские получат новые автомобили Skoda Kodiaq
В Сети показали Skoda Superb нового поколенияВ Сети показали Skoda Superb нового поколения
21 факт о новом электромобиле GMC Hummer EV
В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршрутуВ Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту
Стартовали продажи электрокроссовера Skoda Enyaq iV: цены и характеристикиСтартовали продажи электрокроссовера Skoda Enyaq iV: цены и характеристики
У украинского Skoda Karoq изменились ценыУ украинского Skoda Karoq изменились цены
У Skoda Octavia появилась экономичная версияУ Skoda Octavia появилась экономичная версия
В Чехии заметили таинственную Skoda: фотоВ Чехии заметили таинственную Skoda: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости