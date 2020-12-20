Skoda Fabia в новом поколении останется универсалом

В Украине много любителей универсалов, поэтому для них у нас сегодня хорошая новость – Skoda Fabia нового, четвертого, поколения получит версию и в кузове Combi. Об этом в своем интервью немецкому журналу Auto Motor und Sport рассказал глава компании Томас Шефер.

Без сомнения, для любителей универсалов это хорошая новость. Правда, есть один нюанс. Новая Skoda Fabia Combi появится только примерно через год, после начала продаж нового хэтчбека Fabia.

Хэтчбек Skoda Fabia четвертого поколения можно будет купить уже в 2021 году, а универсал – в 2023 году. До конца 2022 года покупателям будут предлагать универсал Fabia третьего поколения. То есть два поколения этой модели чехи будут выпускать и продавать одновременно.

Небольшой универсал Skoda Fabia будет уникальным в своем сегменте, по крайней мере, в Европе. Почему? Потому, что Renault, Seat, и даже Dacia уже отказались от серийного производство небольших универсалов.

В Украине компактная семейная Skoda Fabia Combi в базовой комплектации с двигателем 1,0 TSI, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, стоит 451 769 гривен.

В «базе» есть система стабилизация ESC, центральный замок дверей, кондиционер, бортовой компьютер, противотуманные фары, радио «BLUES», стеклоподъемники впереди и сзади, то есть практически все, что нужно водителю.

Напомним, ранее в Украине начались продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации ACTIVE она стоит 572 250 гривен.