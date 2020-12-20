Правительство Нидерландов запретило принимать самолеты из Великобритании из-за нового штамма коронавируса

Правительство Нидерландов запретило принимать пассажирские самолеты из Великобритании до Нового года из-за распространения там нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом пишет Немецкая волна.

Запрет вводится с 6:00 утра воскресенья, 20 декабря, и будет действовать предварительно до 1 января, говорится в сообщении на сайте правительства в Гааге. Кроме того, нидерландские власти рассматривают возможный запрет также другого транспортного сообщения с Великобританией.

По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране выявлен первый случай заражения новым мутированным типом коронавируса.

Его обнаружили на юго-востоке Англии, о чем власти сообщили 14 декабря. Учитывая быстрый рост показателей заболеваемости, предполагают, что новый штамм коронавируса может быстрее распространяться, чем известные до сих пор, сказал главный врач Англии Крис Уитти. Впрочем, пока нет доказательств того, что он является более смертоносным или влияет на действие вакцины или лечения.

Как новый штамм попал в Нидерланды и есть ли другие случаи заражения им, проверяют эксперты.

Напомним, Великобритания усилила карантинные меры из-за обнаружения в стране нового штамма коронавируса.

В частности, в Лондоне и в некоторых районах Англии, которые теперь относятся к четвертому - наиболее жесткому карантинному уровню - будут закрыты увеселительные заведения, парикмахерские и магазины, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Также людям запрещено встречаться с кем-то, с кем они не живут вместе. В другой части страны, где действуют более мягкие карантинные правила, встречи с друзьями и родственниками будут разрешены только на один день.

По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, новый вариант коронавируса может быть на 70 процентов более заразным, чем старый. При этом нет никаких доказательств, что он является более опасным, а также что он будет более устойчивым к вакцинации.