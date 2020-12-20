Suzuki готовит кроссовер за 8000 тыс. долларов

Компания Suzuki на базе «премиального» хэтчбека Suzuki Baleno разрабатывает новый компактный и недорогой кроссовер. В базовой комплектации он будет стоить всего 8000 долларов.

Suzuki готовит кроссовер за $8000 на базе «премиального» Baleno

Платформа Baleno поможет Suzuki сэкономить значительные денежные средства, необходимые для создания машины «с нуля». Кроме того, это позволит начать серийное производство новинки как можно быстрей.

Этот компактный кроссовер носит кодовое название YTB. Ожидается, что его длина составит 3995 мм, а колесная база - 2520 мм, ведь именно такие размеры у Baleno.

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – ещё не известно. Возможно, среди них будут 1,2-литровый «атмосферник» мощностью 83 л.с. и 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с.

Suzuki готовит кроссовер за $8000 на базе «премиального» Baleno

Хэтчбек Suzuki Baleno в Индии, где он главным образом только и продается, считается премиальным. Его там даже продают через отдельную дилерскую сеть.

Поэтому в какой-то степени «премиальным» будет и Suzuki YTB. Речь идет о том, что он получит качественную отделку салона и большой набор современного оборудования. Но в базовой комплектации он будет стоить от 8000 долларов.

Suzuki готовит кроссовер за $8000 на базе «премиального» Baleno

Ранее сообщалось, что в Европе начались прода20жи нового кроссовера Suzuki Across, который фактически является копией популярного Toyota RAV4. При этом копия стоит дороже, чем оригинал.


Максимов Віталій, Тудей

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