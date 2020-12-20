Частині українців заборонили продавати свої автомобілі та інші транспортні засоби

Кабмін передбачив запобіжник від продажу автомобіля людьми, у яких є борги: зміни до Порядку реєстрації транспортних засобів.

16 грудня Кабмін затвердив постанову, розроблену МВС про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів.

Так, зараз у Порядку прописано, що «в разі наявності відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників, перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу не проводиться».

Тепер же в ньому будуть прописані норми для боржників наступним чином:

«У разі звернення в сервісний центр МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників, перереєстрація транспортного засобу не проводиться, крім випадків, не пов’язаних з його відчуженням або в разі звернення для перереєстрації ТЗ, купленого на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, встановленому ст. 62 Закону про виконавче провадження ».

Як зазначає Арсен Аваков в пояснювальній записці, це прописано для запобігання продажу майна боржниками, внесеними до Єдиного реєстру боржників.

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