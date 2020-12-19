У берегов Нигерии пираты захватили шестерых украинских моряков

В водах Гвинейского залива 16 декабря вооруженные пираты напали на судно STEVIA (IMO 8107000, флаг Камеруна, год постройки 1982) и взяли в заложники 8 членов экипажа, среди которых шестеро украинцев. После захвата моряков пираты скрылись в неизвестном направлении.

Об этом пишет морской портал Seafarers Journal со ссылкой на дочь одного из захваченных моряков.

"Обращаюсь к вам за помощью. В Нигерии были взяты в плен 8 человек (6 украинцев) с сухогруза Stevia, хозяевами которого с мая 2020 года стали албанцы. Среди заложников мой папа - Резниченко Семен Иванович (40 лет), старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны", - цитирует портал дочь захваченного моряка.

По ее словам, сторона судовладельца и агента никакой информации о чрезвычайной ситуации не дает, с родственниками на связь не выходит, на письма, сообщения, звонки не отвечает. У родственников моряков нет никакой информации о близких и состоянии их здоровья.

Она рассказала, что среди шести украинцев были: капитан, старший помощник, два помощника капитана, старший механик, электромеханик и вайпер. На судне осталось семь членов экипажа.

Дочь старпома также заявила, что у экипажа были проблемы с водой и пищей.

В МИД Украины подтвердили информацию о захвате пиратами украинских моряков, передает Суспильне.

"Посольства Украины в Нигерии и Албании, поскольку судовладельцем является албанская компания, принимают соответствующие меры реагирования. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств", - сообщили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

В начале сентября захваченные пиратами возле берегов Нигерии моряки вернулись в Украину.