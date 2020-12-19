"Евробляха", прокатившаяся по парку в Киеве, вызвала негодование Сети

В Киеве случайные свидетели заметили и сняли автомобиль BMW на европейских номерах, который, не выбирая дороги, поехал прямиком через парк на Владимирской горке.

В центре Киева водитель на “евробляхе“ сократил себе путь, отправившись через парк

"Не, ну конечно, если ты кисуней, еще и на такой #BMW (#GWE70498 Pl) – можешь себе позволить кататься по парку на Владимирской горке", - написали в комментарии к размещенному фото.

На снимке видно бородатого водителя и "кисуню" рядом с ним. Автомобиль, прокатившийся по парку, был на польских номерах.

В центре Киева водитель на “евробляхе“ сократил себе путь, отправившись через парк

Публикация собрала под собой много комментариев, в основном – осуждающих. Комментаторы "прошлись" по хамству водителя, по его еврономерам, заодно досталось и "кисуне", которая рядом с ним. Люди также сожалеют, что на водителя не нашлось "Сусанина", который указал бы ему кратчайший путь по склону.

В центре Киева водитель на “евробляхе“ сократил себе путь, отправившись через парк

В центре Киева водитель на “евробляхе“ сократил себе путь, отправившись через парк

Правда, некоторые люди в комментариях резонно возразили, что дело видимо не "евробляхе", а в самом водителе, который весьма отдаленно знаком с нормами цивилизованного общества.

В центре Киева водитель на “евробляхе“ сократил себе путь, отправившись через парк

Напомним, во Львовской области произошло масштабное ДТП с микроавтобусом, в котором пострадало десять людей.


Марченко Любов, Тудей

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