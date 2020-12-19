Два Ford Mustang после краш-тестов продают за 3 700 долларов

На американском аукционе GSA выставили на продажу два разбитых Ford Mustang. За оба спорткара, прошедшие серию краш-тестов, уже предлагают 3 700 долларов.

Два Ford Mustang после краш-тестов продают за 3 700 долларов

Эти «Мустанги» два года назад участвовали в краш-тестах Национальной администрации безопасности дорожного движения США. Во время тестов автомобили проверяют по нескольким критериям. Например, проверяется, насколько они безопасны при фронтальном и боковом ударах.

После таких тестов машины отправляют на утилизацию, но не эти спорткары. Так как они получили не очень сильные повреждения, их решили продать на аукционе. Утверждается, что «Мустанги» по-прежнему могут ездить.

Два Ford Mustang после краш-тестов продают за 3 700 долларов

Но покупатель не сможет на них ездить по дорогам общего пользования. Их продают с ограничением на эксплуатацию. То есть это «Мустанги» на запчасти.

Оба американских спорткара оснащаются 2,3-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 310 л.с. У одного механическая коробка передач, а у другого автоматическая.

Два Ford Mustang после краш-тестов продают за 3 700 долларов

Ранее основатель сервиса каршеринга Getmancar Тарас Гетьманский рассказал о нюансах, которые есть при покупке битых авто из США.


Максимов Віталій, Тудей

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