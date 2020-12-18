Subaru Forester заметили во время тестов

Subaru готовится выпустить на рынок обновленный кроссовер Subaru Forester. Фотошпионы уже заметили его в небольшом камуфляже во время дорожных тестов и разместили в Сети соответствующие фотографии.

Обновленный Subaru Forester заметили во время дорожных тестов. Фото

Судя по всему, в дизайне обновленного Subaru Forester изменения произойдут небольшие. Мы разглядели новую радиаторную решетку и новые фары. Внизу по бокам будет пластиковый обвес, который придаст кроссоверу более «внедорожный» вид.

Сзади камуфляжа нет и там мы не заметили никаких изменений по сравнению с моделью текущего года выпуска.

Какие изменения произойдут в салоне – пока не известно. Думаем, они будут минимальными, ведь Forester текущего, пятого, поколения, появился в продаже относительно недавно – в 2018 году. Возможны некоторые изменения в отделке салона и в оборудовании.

Обновленный Subaru Forester заметили во время дорожных тестов. Фото

По слухам, вместо четырехцилиндрового 2,5-литрового атмосферника на 185 л.с. может появиться новый 1,8-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. Но официально эта информация не подтверждена.

Ожидается, что продажи обновленного Subaru Forester начнутся в середине 2021 года.

Обновленный Subaru Forester заметили во время дорожных тестов. Фото

Ранее Subaru Forester Sport получил в Японии новый турбодвигатель 1,8 л мощностью 177 л.с. Теперь эта модель может конкурировать с Mazda CX-5, у которой полный привод и 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с.


Максимов Віталій, Тудей

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