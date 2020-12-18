За два года в Украине аннулировали лицензии 37 автошкол

С начала 2020 года права получили 283 тысячи человек.

В течение 2019-2020 годов в Украине аннулировали 37 лицензий для автошкол, а водительские права впервые получили 695 тысяч человек.

Об этом Главный сервисный центр МВД ответил на запрос LB.ua.

В МВД отсутствует информация о причинах аннулирования лицензий автошкол, но оно происходит в следующих случаях:

неустранение заведением в установленный срок недостатков, из-за которых временно приостанавливали действие лицензии; решение суда о нарушениях, которые делают невозможным выполнение программ по обучению водителей; если заведение проводит деятельность в ином месте, чем указано в документах; выдача свидетельства лицам, которые там учились фиктивно; если руководитель учреждения захотел аннулировать лицензию и прекратить официальную работу заведения.

Отмечается также, что в 2020 году впервые права получило 283 тысяч человек, в то время как в 2019 году - 412 тысяч. Вместе с тем, в МВД отсутствует информация о количестве граждан, которые не смогли сдать экзамен, необходимый для получения прав.

Напомним, Харьковская автошкола "Транстур", где получала водительские права участница ДТП с шестью погибшими Елена Зайцева, прекратила свою деятельность.