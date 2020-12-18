На Киевщине ночью сгорел вагон электропоезда

В городе Яготине Киевской области ночью загорелся вагон электропоезда.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"18 декабря в 2:03 в оперативно-диспетчерскую службу Яготинского района поступило сообщение о возгорании хвостового вагона электропоезда в г. Яготин. На место происшествия направлен личный состав 28-й Государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателями установлено, что возгорание возникло в салоне последнего вагона. После отключения электропитания вагона спасатели приступили к тушению пожара.

Фото: kv.dsns.gov.ua

В 3:10 пожар был локализован и в 4:37 - полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекались две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в январе в Черкасской области горел вагон дизель-поезда. Это был по меньшей мере четвертый пожар в поездах УЗ за месяц.