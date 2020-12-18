МАУ и SkyUp вернули стандартную норму ручной клади на рейсах в Турцию

МАУ и SkyUp позволили вновь провозить стандартную норму ручной клади на всех рейсах в Турцию. Об этом сообщили avianews.com в пресс-службах авиаперевозчиков. Новые правила вступят в действие с 18 декабря 2020 года.

МАУ и SkyUp вернули стандартную норму ручной клади на рейсах в Турцию
Фото: avianews

Что повлияло на решение

Это произошло после того, как авиационные власти Турции сняли ограничение на провоз ручной клади на борту авиалайнеров.

Что это дает пассажирам

  • МАУ

Теперь пассажиры эконом-класса МАУ по безбагажному тарифу Lite смогут проносить на борт чемодан с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг.

Багажные тарифы Standard и Premium позволяют дополнительно брать второе место с весом до 5 кг и габаритами до 40х30х10 см.

  • SkyUp

У SkyUp стандартная норма провоза ручной клади составляет 7 кг с габаритами до 55х40х20 см. Дополнительно все пассажиры могут взять ноутбук и женскую или мужскую сумку.

Предыстория

С лета 2020 года на рейсах из Турции или в Турцию чемоданы со стандартными габаритами ручной клади пассажиры должны были сдавать в багаж. Такие требования турецкие власти ввели с целью снизить вероятность распространения covid-19 на борту самолета.

Предполагалось, что запрет на перевозку больших вещей предотвратит очереди в салоне самолета благодаря тому, что пассажиры начнут размещать вещи под впереди стоящим креслом, а не на багажных полках.

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