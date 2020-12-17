Украинские автосалоны будут штрафовать за нарушение масочного режима

В Украине будут штрафовать владельцев автосалонов за отсутствие масок у посетителей. 17 декабря Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3890.

Украинские автосалоны будут штрафовать за нарушение масочного режима

Штраф в этом случае составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если участь «минималку» на данный момент, то штраф будет от 3400 до 5100 гривен.

Нужно отметить, что штрафовать за нарушение масочного режима будут не только владельцев автосалонов, но и всех бизнесов в Украине, допустивших такое правонарушение.

Штрафовать предполагается за пропуск лиц в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот. Также придется заплатить штраф за непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях без защитной маски и за обслуживание клиентов без защитной маски (или респиратора).

Самих посетителей автосалонов без защитных средств тоже должны штрафовать, но для них сумма штрафа в разы меньше.

Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил увеличить в Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. Он считает, что так можно снизить количество смертельных ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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