В Кривом Роге пассажир выстрелил в ногу таксисту, требовавшему 8 гривен за простой

В городе Кривой Рог в ночь на 17 декабря пассажир стрелял в таксиста, который требовал уплатить дополнительно 8 гривен за простой.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

По данным правоохранителей, 37-летний житель города вызвал такси по адресу в Долгинцевском районе. Водитель прибыл на место и ждал, пока выйдет заказчик. За это время счетчик "намотал" дополнительные 8 гривен. Когда таксист сообщил пассажиру о необходимости доплатить, тот возмутился, выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в ноги водителю.

Таксист получил непроникающее ранение левой голени, его госпитализировали.

Пассажира доставили в участок, где с ним проводятся следственные действия. Предварительно, злоумышленник был трезв.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Напомним, в июле в Донецкой области подросток убил таксиста и продал его автомобиль. Как выяснила полиция, в пути между водителем и пассажиром произошел конфликт по поводу оплаты за проезд.