В ДТП с пьяным водителем на Закарпатье: погиб капитан футбольной команды

Вчера, 16 декабря, поздним вечером на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек, и еще двое получили тяжелые травмы. Авария случилась около 23:00 в городке Иршава.

Игроки футбольной команды "Бужора", которая в этом году стала чемпионом Высшей лиги Закарпатья, возвращались поздно вечером с очередной тренировки. В это время водитель автомобиля Opel Zafira, мчавшегося к выезду из города, не смог справиться с управлением, и его машина зацепила другой автомобиль, Volkswagen Caddy. Пытаясь удрать от ударенного автомобиля, Opel вылетел на обочину дороги и сбил троих пешеходов, которые там оказались в тот несчастливый миг.

Один из мужчин, 30-летний капитан футбольной команды Мирослав Мудра, скончался на месте ДТП. Еще двое его товарищей, 25 и 35 лет, получили тяжелые травмы. Их увезли в больницу. Медики сообщают, что один из них – в крайне тяжелом состоянии.

Мирослав Мудра

Полиция задержала водителя, наделавшего беды. Им оказался 26-летний житель того же Иршавского района из села Каменское. Причем, водитель был очевидно пьян. Проверка на Драгере показала 1,4 промилле алкоголя.

По факту этого ДТП уже открыто уголовное производство по статье 286 ч.2. Виновнику происшествия грозит до 8 лет лишения свободы. Пока его содержат под стражей.