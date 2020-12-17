В ДТП с пьяным водителем на Закарпатье: погиб капитан футбольной команды

Вчера, 16 декабря, поздним вечером на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек, и еще двое получили тяжелые травмы. Авария случилась около 23:00 в городке Иршава.

Гибель капитана футбольной команды в ДТП на Закарпатье: подробности трагедии

Игроки футбольной команды "Бужора", которая в этом году стала чемпионом Высшей лиги Закарпатья, возвращались поздно вечером с очередной тренировки. В это время водитель автомобиля Opel Zafira, мчавшегося к выезду из города, не смог справиться с управлением, и его машина зацепила другой автомобиль, Volkswagen Caddy. Пытаясь удрать от ударенного автомобиля, Opel вылетел на обочину дороги и сбил троих пешеходов, которые там оказались в тот несчастливый миг.

Один из мужчин, 30-летний капитан футбольной команды Мирослав Мудра, скончался на месте ДТП. Еще двое его товарищей, 25 и 35 лет, получили тяжелые травмы. Их увезли в больницу. Медики сообщают, что один из них – в крайне тяжелом состоянии.

Гибель капитана футбольной команды в ДТП на Закарпатье: подробности трагедии

Мирослав Мудра

Полиция задержала водителя, наделавшего беды. Им оказался 26-летний житель того же Иршавского района из села Каменское. Причем, водитель был очевидно пьян. Проверка на Драгере показала 1,4 промилле алкоголя.

Гибель капитана футбольной команды в ДТП на Закарпатье: подробности трагедии

По факту этого ДТП уже открыто уголовное производство по статье 286 ч.2. Виновнику происшествия грозит до 8 лет лишения свободы. Пока его содержат под стражей.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещенияНа новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещения
Минобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУМинобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУ
BMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к нимBMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к ним
УЗ подписала первый договор о допуске частных локомотивов на ж/дУЗ подписала первый договор о допуске частных локомотивов на ж/д
"Зима приходит неожиданно": в патрульной полиции обнародовали статистику ДТП за сутки"Зима приходит неожиданно": в патрульной полиции обнародовали статистику ДТП за сутки
Блок рекламы


Похожие новости
На Тернопольщине упал легкомоторный самолет, погиб пилотНа Тернопольщине упал легкомоторный самолет, погиб пилот
Пять человек погибли в авиакатастрофе вертолета во французских АльпахПять человек погибли в авиакатастрофе вертолета во французских Альпах
На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1На Луганщине в ДТП погиб боец батальона Луганск-1
На Львовщине при столкновении легкового автомобиля и буса погибли три человекаНа Львовщине при столкновении легкового автомобиля и буса погибли три человека
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Германии водитель авто наехал на пешеходов, погибли 4 человекаВ Германии водитель авто наехал на пешеходов, погибли 4 человека
Под Черниговом погиб в ДТП угонщик таксиПод Черниговом погиб в ДТП угонщик такси
ДТП в Каменец-Подольском: погибли две пассажирки из опрокинутой легковушкиДТП в Каменец-Подольском: погибли две пассажирки из опрокинутой легковушки
В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)
ДТП под Ровно: погибли мать и ее 7-летний сын, еще двое детей в реанимацииДТП под Ровно: погибли мать и ее 7-летний сын, еще двое детей в реанимации
Последние новости
Подгружаем последние новости