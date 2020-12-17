Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств

Кабмин принял проект постановления, которое изменяет порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД .

Фото: rbc.uа

Кого касается

Постановление меняет порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств:

автомобилей

автобусов

самоходных машин

сконструированных на шасси автомобилей

мотоциклов всех типов, марок и моделей

прицепов, полуприцепов

мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Что предусматривает документ

Отмечается, что документ предусматривает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг (если не нужен осмотр специалиста МВД).

Также предполагается недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Госреестре должников.

Кроме этого, упрощаются процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.