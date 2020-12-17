Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств
Кабмин принял проект постановления, которое изменяет порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Об этом
Кого касается
Постановление меняет порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств:
- автомобилей
- автобусов
- самоходных машин
- сконструированных на шасси автомобилей
- мотоциклов всех типов, марок и моделей
- прицепов, полуприцепов
- мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.
Что предусматривает документ
Отмечается, что документ предусматривает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг (если не нужен осмотр специалиста МВД).
Также предполагается недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Госреестре должников.
Кроме этого, упрощаются процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.