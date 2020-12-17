Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств

Кабмин принял проект постановления, которое изменяет порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств
Фото: rbc.uа

Кого касается

Постановление меняет порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств:

  • автомобилей
  • автобусов
  • самоходных машин
  • сконструированных на шасси автомобилей
  • мотоциклов всех типов, марок и моделей
  • прицепов, полуприцепов
  • мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Что предусматривает документ

Отмечается, что документ предусматривает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг (если не нужен осмотр специалиста МВД).

Также предполагается недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Госреестре должников.

Кроме этого, упрощаются процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.

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