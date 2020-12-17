"Укрзализныця" с 24 декабря запускает еще два поезда в Карпаты

"Укрзализныця" с 24 декабря этого года запускает поезда №5/6 Ужгород - Херсон и №149/150 Харьков - Ворохта, которые будут курсировать через день.

"Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха", - говорится на сайте компании.

Поезд №5/6 Ужгород - Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. В обратном направлении - отправление из Херсона назначено на 15:10, а прибытие в Ужгород - в 13:11. Предусмотрены остановки на станциях "Мукачево", "Львов", "им. Тараса Шевченко", "Долинская", "Кривой Рог", "Апостолово".

Поезд №149/150 Харьков - Полтава - Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление назначено на 13:51, прибытие в Харьков - в 13:20. Благодаря этому поезду можно будет добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева , Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Ранее сообщалось, что на зимние праздники УЗ назначила к местам отдыха в Карпатах ряд дополнительных поездов.

Напомним, во время локдауна, который введут с 8 января, транспорт будет работать.