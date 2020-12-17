Названы самые надежные и ненадежные кроссоверы с пробегом

При выборе автомобиля главное, на что обращают внимание многие автомобилисты, его надежность. Британские эксперты составили рейтинг самых надежных и ненадежных кроссоверов в возрастной категории от 3 до 8 лет.

Самой удачной покупкой признан Renault Kadjar, так как индекс его надежности составил 95,7%. То есть владельцы этого кроссовера обращались в сервис реже остальных, а сам ремонт занимал меньше времени, чем у «одноклассников».

Второе место занял Ford EcoSport. У него индекс надежности составил 93,2%. Нужно отметить, что у EcoSport оказалась самая низкая стоимость ремонта среди всех кроссоверов, попавших в этот рейтинг.

На третьем месте по надежности оказался Mitsubishi ASX. У него индекс надежности 90,7%.

Кроме того, в десятку самых надежных кроссоверов в возрастной категории от 3 до 8 лет попали бюджетные Renault Captur и Dacia Duster (в украине известнен под брендом Renault) , люксовые Lexus RX и Mercedes-Benz GLE, а также Suzuki SX4 и Jimny, Toyota Land Cruiser.

В самом низу этого рейтинга оказался BMW X6, у которого индекс надежности составил 20,6%, и при этом у него высокая стоимость ремонта. У Mercedes-Benz GL индекс надежности оказался 22,4%, а у Porsche Cayenne - 25,5%.

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