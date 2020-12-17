УЗ подписала первый договор о допуске частных локомотивов на ж/д

"Укрзализныця" заключила первый договор в рамках внедрения пилотного проекта о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутов на железнодорожных путях общего пользования.



Как сообщает пресс-служба компании, первым участником пилотного проекта стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания", соответствующий договор подписан 16 декабря.



"Указанная компания была допущена к участию в проектах приказами Министерства инфраструктуры №540 и №791, которыми также были определены участки железнодорожных путей общего пользования, где компания начнет реализацию проекта", – отмечается в сообщении.



Среди них следующие участки: Стрый - Ивано-Франковск; Тернополь - Шепетовка; Шепетовка - Калиновка 1, Староконстантинов 2 - Гречаны; Староконстантинов 1 - Гречаны; Староконстантинов 2 - Калиновка 1, Староконстантинов 1 - Калиновка 1, Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны; Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны; Сосновка - Коростень; Сокаль - Клепарив.



"На основе опыта реализации этого договора будет принято решение о дальнейшем внедрении проекта допуска частных локомотивов к работе на украинском железнодорожных путях", – сообщают в "Укрзализныце".



Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

