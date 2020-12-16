Генподрядчик поменяет опоры освещения на Шулявском мосту и выплатит компенсации за поврежденные авто, - Кличко

За словами мера, на новий міст давали гарантію 50 років.

Генподрядчик поменяет опоры освещения на Шулявском мосту и выплатит компенсации за поврежденные авто, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Опоры освещения на Шулявском мосту генподрядчик поменяет за свой счет. Также он должен возместить убытки владельцам поврежденных автомобилей.

Про это заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет! Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!" - отметил Кличко.

Кроме того, "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

"Подчеркну: за качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы о качестве работ и безопасности эксплуатации объекта дает компания по техническому надзору - как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело... И мы рассчитываем, что расследование будет оперативным и прозрачным, чтобы все виновные понесли ответственность. Я в этом как мэр столицы, открывавший мост, заинтересован больше всех! Так как понимаю, что это - моя репутация!" - добавил мэр.

Отметим, что тендер на реконструкцию Шулявского моста в Киеве выиграла фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", принадлежащая помощнику народного депутата Максима Микитася.

Напомним, вчера на Шулявском мосту, который в декабре прошлого года открыли после 10 месяцев реконструкции, упали три опоры освещения. Движение транспорта было парализовано по всем четырем направлениям. По факту падения электроопор начато уголовное производство по ч. 2 ст. 275 УК (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

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