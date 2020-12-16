Предприятие "Укроборонпрома" купило Toyota с панорамной крышей за 1,6 миллиона

Закупку, не подпадающую под закон «О публичных закупках», провели по допороговой процедуре.

Предприятие "Укроборонпрома" купило Toyota с панорамной крышей за 1,6 миллиона
Фото: Наші Гроші

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко, входящее в состав концерна "Укроборонпром", заказало автомобиль Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,64 миллиона гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на Prozorro.

Согласно данным системы, ООО "Восток Автомир" поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander. Автомобиль будет иметь стеклянную панорамную крышу с люком, навигационную систему GPS, подушки безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений, камеру заднего вида, подогрев руля, мультифункциональный руль, хромовое обрамление решетки радиатора, автоматический климат-контроль.

Издание пишет, что комплектация Toyota Highlander, которую приобрело госпредприятие из "Укроборонпрома", отвечает Premium. Такие автомобили можно приобрести в автосалонах по 1,63 млн грн. Закупку, не подпадающую под закон "О публичных закупках", провели по допороговой процедуре. "Восток Автомир" был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Учредителями запорожского ООО "Восток Автомир" являются Алексей Кравчун и ООО "Компания по управлению активами "Инвестгруп". Директор фирмы - Денис Сидоров.

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко возглавляет Игорь Кравченко.

Напомним, 11 декабря СБУ заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 1,2 миллиона. В автомобиле будут отделка сидений кожей с перфорацией, декор панели приборов на центральной консоли, узор которого имитирует полудрагоценный камень "Тигровый глаз", подогрев передних и задних сидений, цветной мультимедийный дисплей 7'' на панели приборов, аудиосистема (радиоприемник, CD/MP3/WMA проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.01 '' и акустической системой GPS.

Ранее сообщалось, что Служба автодорог Днепропетровской области по результатам тендера в ноябре заказала Toyota Highlander Premium у ООО Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,67 млн грн. Заказанное авто оснащено климат-контролем, стеклянной панорамной крышей, кожаным салоном и мультимедийным оборудованием.

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