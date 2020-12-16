Почему водителям нужно обязательно снимать верхнюю одежду в автомобиле зимой

Голландский автомобильный клуб ANWB посоветовал водителям и пассажирам снимать в автомобиле верхнюю зимнюю одежду. Иначе в случае ДТП можно получить серьезную травму.

Почему водителям нужно обязательно снимать верхнюю одежду в автомобиле зимой

Оказывается, в Германии автомобильный клуб ADAC провел тест, показавший, что верхняя зимняя одежда ограничивает водителя в движениях, и создает опасность мягких тканей человека в случае резкого торможения.

Дело в том, что из-за зимней одежды между ремнем и телом человека остается некоторое пространство, поэтому в момент аварии ремень глубоко врезается в живот. В результате может повредиться кишечник, печень и даже появиться внутреннее кровотечение. Особенно высокому риску подвергаются дети.

Испытания того, как зимняя одежда влияет на водителя и пассажиров при ДТП, проводились с имитацией повседневной дорожной ситуации. Автомобиль с манекенами взрослых и детей, одетых в зимнюю одежду и пристегнутых ремнями безопасности, разогнали до 16 км/ч, а потом его резко остановили.

Для того, чтобы снизить риск травмы при ДТП эксперты рекомендуют водителям и пассажирам зимой не находиться в машине в зимней одежде. В крайнем случае, ремень безопасности следует пристегивать под зимней одеждой, а не сверху.

Ранее автомобильные эксперты рассказали, почему не нужно перед зимой менять легкосплавные диски на стальные.


Максимов Віталій, Тудей

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